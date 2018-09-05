Правительство Москвы подало иск к нескольким застройщикам

Москва, , 15:34 — REGNUM Правительство Москвы подало иск в Арбитражный суд города к «ФСК «Лидер», «Мосстроймеханизации-5» и банкроту «Су-155». Сумма требований — 335 миллионов рублей, сообщает pravo.ru. Текст искового заявления пока неизвестен.

Одновременно работники «ДСК-1» — крупнейшего домостроительного комбината, недавно приобретенного «ФСК «Лидер» — через СМИ обратились к Сергею Собянину с просьбой о помощи. Они, как пишут «Новые известия», сообщают, что «Лидер» планирует ликвидировать комбинат, а на месте входящих в него Ростокинского, Краснопресненского и Хорошевского заводов построить очередные жилые микрорайоны. После покупки «ДСК-1» компанией «ФСК «Лидер» на комбинате уже прошли сокращения, было уволено около 2 тысяч человек. Теперь же, отмечает издание, на улице рискуют оказаться около 5 тысяч человек.

Летом СМИ сообщали о срыве сроков сдачи новых домов, тяжелом финансовом положении «Лидера» и выводе активов, однако пресс-служба и руководство компании опровергали эту информацию. Кроме того, по данным РБК, семья Ворониных, владеющая «Лидером», приобрела гражданство Мальты. Один паспорт, как пишет издание, обошелся примерно в 900 тысяч евро.