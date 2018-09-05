Отставка главного фискала Украины: все подробности и комментарии

Киев, , 15:30 — REGNUM Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Мирослав Продан уволился по собственному желанию, «чтобы избежать конфликта интересов». Об этом прессе сегодня, 5 сентября, сообщила и. о. министра финансов Оксана Маркарова.

По словам Маркаровой, пока что временно исполнять обязанности главы ГФС будет один из заместителей главы ведомства Александр Власов, а вообще Кабмин объявил конкурс на замещение вакансии главы ведомства.

«Проведение такого открытого и прозрачного конкурса является очень важным для дальнейшей реформы, в том числе ГФС. Сегодня правительство приняло решение о начале и объявлении такого конкурса, премьер-министр Владимир Гройсман поручил Национальной службе по вопросам госуправления и министерству финансов начать процедуры по проведению такого конкурса», — сказала она.

Сам же Продан заявил, что к конкурсу будет привлечено внимание общества, бизнеса, международных партнеров Украины, и предположил попытки «политизировать процесс».

Кто будет претендовать на должность — на сегодня неизвестно.

Добровольная отставка Продана — это хорошее развитие событий, комментирует ситуацию экономист Борис Кушнирук.

«Во-первых, не будет возникать негативного диссонанса в связи с началом реформы ГФС. Все же вокруг Продана сейчас бурлит слишком много негатива. Что там справедливо, а что результат пиар-кампании различных групп влияния в бизнесе и властных коридорах, говорить не берусь. Во-вторых, хорошо, что тот, кто будет участвовать в конкурсе на должность главы ГФС, не будет сидеть в руководящем кресле. В-третьих, все же считаю, что реформу ГФС нужно начинать с понимания негативов нашего Налогового и Таможенного кодексов, которые провоцируют к неуплате налогов и таможенных платежей. Ни одна реформа не решит проблему коррупции в органах ГФС, в том числе таможни, если будет действовать нынешняя система уплаты налоговых и таможенных платежей», — заявил также эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что в конце августа выяснилось — Генпрокуратура проводит предварительную работу по уголовному делу против исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана.

Как заявил в одном из интервью генеральный прокурор Юрий Луценко, у него есть персональные претензии к Продану.

«Я его (премьер-министра Гройсмана) непублично призывал к смене команды на таможне. Теперь я делаю у вас это публично. Я считаю, что в стране, в которой три года нет руководителя таможенной службы, не может быть порядка на таможнях. Я считаю, что если сейчас назначили очередного исполняющего обязанности, то это ничего не решает. Потому что в тот же день, когда его назначили, на его таможне обнаружили миллионы «контрабаса», — заявил Луценко.

Отметим, что исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Продан был назначен в марте 2017 года. По данным СМИ и экспертов, Продан входит в т. н. «винницкий клан» и очень близок к Владимиру Гройсману.