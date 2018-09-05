Укрепиться рублю поможет нефть

Москва, , 15:20 — REGNUM Российский рубль сегодня, 5 сентября, продолжил снижение. Наибольшему давлению российская валюта традиционно подвергается в утренние часы сразу после открытия торгов. Сегодняшний день открылся с гэпом от 68,13 к 68,44 рублей за доллар — правда, после этого, как и вчера, ослабление затормозилось, и воцарился технический «боковик», заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

«Говоря о факторах давления на российский рубль, в первую очередь хочется вспомнить вчерашнюю «вскользь брошенную» фразу главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что существуют предпосылки для увеличения процентной ставки (что, видимо, произойдёт на следующем заседании Банка России 14 сентября; в любом случае, на рынке, похоже, не осталось ни одного аналитика, кто ожидал бы продолжения курса взятого на снижение стоимости российских денег). Это произошло после того, как днём ранее ЦБ совместно с Росстатом опубликовал статистику, свидетельствующую о росте инфляционных ожиданий российских граждан до конца 2018 года. Инфляция ускоряется под влиянием ослабления рубля, на динамику которого дополнительно повлияло вышеупомянутое ухудшение ситуации на развивающихся рынках», — пояснил эксперт.

Проблемы рубля ложатся в общую канву повсеместного давления на валюты развивающихся рынков. Под ещё большим прессингом находятся, как известно, турецкая лира, а также аргентинское песо и, с начала этого месяца — южноафриканский ранд. На очереди — бразильский реал и южнокорейская вона. Причина этого, на наш взгляд, кроется в перегретости американских фондовых индексов и связана с постепенным исходом инвесторов в «безопасную гавань» в предчувствии сильной коррекции американских индексов.

«6 сентября рубль «краткосрочно спасти» может отчёт минэнерго США по запасам нефти в нефтехранилищах, который перенесён на один день вперёд из-за праздника в США в понедельник и который вновь ожидается в позитивном для чёрного золота ключе (консенсус-прогноз ждёт падения запасов сырой нефти приблизительно на 2 млн баррелей). В этой связи ближе к вечеру рубль может восстановиться ниже уровня 68, но затем, скорее всего, продолжит нисходящий тренд», — считает Рожанковский.

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