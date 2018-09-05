Костромские власти будут искать «фальшивых дольщиков» проблемных домов

Кострома, , 15:19 — REGNUM В Костромской области в официальный реестр обманутых дольщиков включена 121 семья, «однако на самом деле пострадавших — почти 600», сообщает «Российская Газета».

Местные власти надеются решить проблему недостроенных домов с помощью нового законопроекта, который предоставляет земельные участки инвесторам, готовым достроить проблемные дома.

В реестр обманутых дольщиков включены несостоявшиеся новоселы двух многоквартирных домов, расположенных на улице Островского в Буе и в микрорайоне Восточном поселка Красное-на-Волге, а также жильцы шести объектов в Костроме.

Отметим, что строительство большей части проблемных домов было начато в 2015—2016 годах и до сих пор не закончено. В отношении компаний застройщиков — «Чайка» и «Костромагорстрой» — были возбуждены уголовные дела. Также, костромские власти начали проводить ревизию документов долевого участия, чтобы выявить «фальшивых дольщиков» квартир, «которые оформлены на аффилированных с застройщиками лиц».

"Есть информация, что деньги за такие квартиры не поступали, а значит, они могут послужить источником достройки объектов долевого строительства», — отмечает «Российская Газета» со ссылкой на областную администрацию.

ИА REGNUM напоминает, что ранее пресс-служба губернатора области сообщала, что «Костромагорстрой» продаст имущество, земельные участки и свободные помещения, чтобы завершить строительство домов.

Отметим, что в отношении директоров «Костромагорстроя», которым руководит депутат областной думы и член партии «Единая Россия» Евгений Нагоров, возбуждено восемь уголовных дел.

В июле 2018 года офис «Костромагорстроя» по решению Свердловского суда Костромской области был арестован. По данным судебного пристава-исполнителя отдела по особо важным производствам Натальи Ситниковой, «Костромагорстрой» должен выплатить своим сотрудникам зарплату на 500 тысяч рублей, остальная часть долга — «компенсации в пользу граждан, которым несвоевременно были переданы квартиры по заключенным договорам долевого строительства».