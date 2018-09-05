JOOM призвал пользователей не переплачивать

Москва, , 14:26 — REGNUM Международная электронная торговая площадка JOOM запускает третью федеральную рекламную кампанию на ведущих телеканалах России. С 3 сентября в эфир вышли новые ролики, призванные бороться с заблуждениями потребителей о настоящей цене товаров в магазинах и о возможности сэкономить при покупке этих товаров на JOOM до 90 процентов стоимости.

На текущий момент JOOM открывает покупателям доступ к миллионам наименований, и среди них — больше количество товаров, которые можно приобрести и в обычных магазинах. При этом, отметили в компании, разница в цене на JOOM и в офлайне может быть многократной. В рамках нового рекламного флайта были созданы два 20-секундных видеоролика, в креативной форме обыгрывающих ситуацию, когда ничего не подозревающий покупатель становится жертвой ценовых манипуляций перекупщиков.

«Несмотря на то, что JOOM находится в очень агрессивной конкурентной среде, к настоящему моменту нам удалось спозиционировать JOOM как особенное — модное, современное, желанное — место для покупок, — рассказал маркетинг-директор JOOM Максим Михайлов. — Без сомнения, это произошло как благодаря работе нашей команды с продуктом, так и высоким требованиям, предъявляемым к качеству рекламной коммуникации. Наша следующая задача — еще более интересная: помочь покупателям понять, что при покупке в магазинах они часто переплачивают. А эти деньги можно было бы потратить на что-то другое: путешествия, образование, здоровье и т.д.».

Избежать излишних расходов персонажам новых роликов — султану и королеве — помогают спутницы: султану за чрезмерные траты достается от жены, а королеву «одергивает» ее служанка. Заканчиваются истории тем, что герои узнают, что те же самые товары можно было приобрести с многократной выгодой на JOOM.

«Как показывает наша практика, самые эффективные работы — те, которые описывают простую человеческую психологию, — пояснил креативный директор агентства miguelivanov.com, создавшего рекламные ролики Мигель Иванов. — Потребитель, который пришел в магазин с целью потратить деньги, чувствует себя богачом независимо от суммы, находящейся на текущий момент в его кармане. И тратит соответственно: не думая о том, что переплачивает в два, три или даже несколько раз. Поэтому центральными образами всего пула рекламных роликов стали королева и султан. Они тратят деньги без счета и в итоге в современном мире выглядят довольно глупо».

Первая версия приложения JOOM была запущена летом 2016 года. В 2017 году амбициозный проект привлек более $20 млн инвестиций, открыл свои первые зарубежные филиалы и начал активно рекламироваться. Лавинообразный рост скачиваний мобильного приложения и знания марки показал высокую рентабельность вложений в ТВ-рекламу.