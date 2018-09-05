Ташкент и Каир договорились активизировать экономическое сотрудничество

Ташкент, , 14:27 — REGNUM Узбекистан и Египет договорились активизировать работу совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также создать двусторонний деловой совет для обсуждения совместных проектов, сообщили 5 сентября в пресс-службе президента Египта.

Договоренность была достигнута в ходе переговоров между главами Узбекистана и Египта Шавкатом Мирзиёевыи и Абдулфаттахом ас-Сиси. Глава Узбекистана отметил наличие возможностей для развития торгово-экономических связей между странами.

Стороны также обсудили сотрудничество в области туризма. В частности, рассмотрена возможность налаживания авиарейсов между Ташкентом, Каиром и Хургадой.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в Ташкенте состоялся бизнес-форум, в ходе которого были подписаны контракты на общую сумму $400 млн.

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