Цена «реверса» газа из ЕС для Украины: 2 млрд долларов за 4 года

Киев, , 14:21 — REGNUM На Украине обсуждают экономический эффект от поставок газа по так называемой реверсной схеме (российский газ, который продается не напрямую, а через европейских посредников).

В частности, в «Интерфакс-Украина» подсчитали, что за четыре года с начала открытия словацкого «реверсного коридора» (со 2 сентября 2014 года по 1 сентября 2018 года) Киев импортировал по этому маршруту 36,6 млрд куб. м природного газа.

Так, в 2014 году импорт газа из Словакии на Украину составил 3,6 млрд куб. м, в 2015-м — 9,7 млрд куб. м, в 2016-м — 9,1 млрд куб. м, в 2017-м — 9,9 млрд куб. м, в январе-августе 2018 года — 4,3 млрд куб. м, говорится в материале.

Более актуально было бы сказать, что Украина за четыре года работы реверса из Словакии переплатила за импорт 37 млрд куб. м газа почти два млрд долларов, реагирует на эти подсчеты энергетический эксперт Юрий Корольчук.

По информации эксперта, в среднем за каждую 1 тыс. кубометров реверсного газа Украина переплатила 50 долларов. В переплату, уточняет специалист, входит и маржа европейских трейдеров, и транспортная составляющая.

«Соответственно, переплатили почти на 25% больше. Кто стал выгодоприобретателем от таких реверсных схем? Вопрос для ГПУ (Генеральной прокуратуры) и СБУ (Службы безопасности Украины). А «Нафтогаз» и его руководитель Коболев являются непосредственными участниками такой схемы», — резюмирует Корольчук.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, в 2017 году поставки импортированного газа на Украину осуществлялись исключительно с европейского газового рынка. При этом импорт газа увеличился почти на треть, на 27% — до 14,1 млрд куб. м, с 11,1 млрд куб. м в 2016 году. В «Нафтогазе» сообщили, что в 2017 году газ на Украину импортировали 67 компаний, а в 2016 году — 34 компании.

23 августа на Украине торжественно отметили тысячу дней, как страна не покупает газ напрямую у России. 26 августа президент Петр Порошенко пообещал, что россияне больше Украину «не загонят и не поставят на колени своей газовой петлей и газовым шантажом».