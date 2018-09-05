Госдолг Киргизии превышает 301 млрд рублей

Бишкек, , 13:58 — REGNUM Государственный долг Киргизии достиг $4 млрд 411 млн (свыше 301,1 млрд рублей). Об этом сегодня, 5 сентября, заявил начальник управления бюджетной политики министерства финансов Канат Асангулов, выступая на общественных слушаниях.

При этом большую часть из этой суммы составляет внешний долг, размер которого превышает $3 млрд 809 млн (более 260 млн рублей), а внутренний госдолг стал равен $602 млн (41,1 млрд рублей).

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2017 года государственный долг Киргизии превышал 264,2 млрд рублей или 59,1% от объема валового внутреннего продукта страны. Из этих денег 238 млрд рублей составлял внешний долг, а остальные 26,2 млрд рублей — внутренний.

Отметим, что в минувшем году правительство Киргизии потратило на обязательства по обслуживанию государственного внешнего долга $157,3 млн (более 10,7 млрд рублей по текущему курсу).