«Повышение пенсионного возраста – непростой шаг во имя будущих поколений»

Ижевск, , 13:54 — REGNUM Повышение пенсионного возраста — решение непростое, оно вызревало ни один год. То что власти, президент России, парламентарии решились сейчас подступиться к этой очень нелёгкой теме, говорит о том, что есть понимание необходимости этого трудного шага во имя будущих поколений, заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Государственной думы РФ (Удмуртская Республика) Алексей Загребин.

Это очень трудное и болезненное для людей решение, но те меры смягчения, поиска баланса, которые были озвучены в телеобращении президента РФ Владимира Путина к гражданам, еще будут обсуждаться в виде поправок ко второму чтению законопроекта, и сделают ещё более приемлемой инициативу правительства РФ о повышении пенсионного возраста.

«Все поступившие из регионов и от общественных организаций предложения, несомненно, будут рассматриваться в ходе второго чтения законопроекта. В частности, много пожеланий поступает об учёте длительности трудового стажа работников. Многие люди считают, что чем дольше человек проработал, тем выше у него должна быть пенсия. Этот вопрос о длительности стажа будет одним из ключевых при обсуждении законопроекта. В принципе повышение пенсионного возраста можно было отложить, но лучше это сделать сейчас, потому что потом будет только хуже», — высказал свое мнение Загребин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»