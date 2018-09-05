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Научный центр Китая поможет Узбекистану выращивать чай

Экономика

Ташкент также планирует привлечь индийских производителей чая

Джизака, Узбекистан, 5 сентября 2018, 13:53 — REGNUM  В рамках международного экономического форума в Джизакской области Узбекистан и научно-производственный центр по развитию производства чая (КНР) подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает 5 сентября издание «Подробно.uz».

В рамках документа стороны будут сотрудничать при выращивании чайных плантаций и чайной продукции в Узбекистане. В настоящее время стратегическим партнером республики в развитии собственного производства чая является компания Вау Tea Group.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане планируют получить первый урожай чая в 2019 году. Первые экспортные поставки запланированы на 2020 год. Ташкент также планирует привлечь индийских производителей чая.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай поможет Узбекистану выращивать чай

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Экономика Узбекистана
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