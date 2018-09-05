Аукцион на строительство регионального центра по хоккею в Чувашии отменили

Чебоксары, , 13:46 — REGNUM В Чебоксарах отменён аукцион на строительство регионального центра по хоккею, который будет возведён на территории Чувашского кадетского корпуса. Соответствующее извещение об отмене электронного аукциона опубликовано сегодня, 5 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Аукцион по строительству спортивного объекта был объявлен в июле 2018 года, центр по хоккею планировалось начать строить в августе и завершить в декабре 2019 года. Напомним, начальная стоимость строительства спортивного объекта была оценена в 216,3 млн рублей, источник финансирования — средства федерального и республиканского бюджетов Чувашии в виде субсидии на капитальные вложения. Заказчиком строительства выступает новочебоксарская спортивная школа олимпийского резерва № 4 минспорта Чувашии, уполномоченный орган — региональная государственная служба по тарифам и конкурентной политике.

В августе в УФАС Чувашии поступила жалоба от ООО «Стройсила», которое заявило о необоснованном отклонении от участия в данном аукционе. В ходе проверки антимонопольщики признали жалобу обоснованной, выдав предписание об отмене протоколов рассмотрения заявок, подведении итогов аукциона и возврата заявок «с указанием на возможность повторной подачи». Также УФАС выдало предписание о необходимости внесения изменений в документацию об электронном аукционе и продлении сроков подачи заявок. Согласно документу, информацию об исполнении предписания необходимо представить в антимонопольное ведомство до 10 сентября 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость строительства составит 260 млн рублей, из них 180 млн рублей предполагалось выделить из федеральной казны. Власти Чебоксар заявляли, что крытый ледовый дворец будет предназначен для развития хоккея и фигурного катания в городе, проведения любительских соревнований команд хоккеистов и фигуристов, а также «для массового катания и спортивного отдыха». Отмечалось, что площадь хоккейного центра превысит 4 тыс. кв. метров.

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Напомним, Чувашский кадетский корпус ПФО имени Героя СССР А.В.Кочетова построен по инициативе бывшего приволжского полпреда Михаила Бабича (ныне посол России в Белоруссии) в рамках четырёх стороннего соглашения о взаимодействии с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, главой госкорпорации «Ренова» Виктором Вексельбергом и главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Новое образовательное учреждение открыто 1 сентября 2018 года.

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