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Таджикистанским дальнобойщикам рекомендуют объезжать Туркмению стороной

Экономика

Около сотни грузовиков застряли на туркмено-иранской границе

Душанбе, 5 сентября 2018, 13:45 — REGNUM  Минтранс Таджикистана не может решить вопрос с ограничением движения таджикистанских грузовых автомобилей по территории Туркмении и рекомендует воспользоваться другими путями.

«На протяжении нескольких последних дней проезд грузовых автомашин Таджикистана по территории Туркменистана ограничено. На данный момент проезд таджикских грузовых машин на приграничных пропускных пунктах Ирана и Туркменистана, а также Узбекистана и Туркменистана не осуществляется», — сообщает таджикистанское транспортное ведомство.

В минтрансе водителям таджикских грузовых автомашин предложили пользоваться другими путями, чтобы вернуться на родину, в частности, через Азербайджан и Казахстан: «эта дорога более протяженная по сравнению с дорогой Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан, однако на данный момент другого выхода нет».

Сообщается также, что для выяснения причин задержки таджикских грузовых автомобилей, минтранс через МИД Таджикистана обратился к туркменской стороне, однако официального ответа так и не поступило.

Отметим, что по сообщениям СМИ, на пропускном пункте Лютфабад-Артык скопилось более сотни таджикских грузовиков.

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