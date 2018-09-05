Таджикистанским дальнобойщикам рекомендуют объезжать Туркмению стороной

Душанбе, , 13:45 — REGNUM Минтранс Таджикистана не может решить вопрос с ограничением движения таджикистанских грузовых автомобилей по территории Туркмении и рекомендует воспользоваться другими путями.

«На протяжении нескольких последних дней проезд грузовых автомашин Таджикистана по территории Туркменистана ограничено. На данный момент проезд таджикских грузовых машин на приграничных пропускных пунктах Ирана и Туркменистана, а также Узбекистана и Туркменистана не осуществляется», — сообщает таджикистанское транспортное ведомство.

В минтрансе водителям таджикских грузовых автомашин предложили пользоваться другими путями, чтобы вернуться на родину, в частности, через Азербайджан и Казахстан: «эта дорога более протяженная по сравнению с дорогой Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан, однако на данный момент другого выхода нет».

Сообщается также, что для выяснения причин задержки таджикских грузовых автомобилей, минтранс через МИД Таджикистана обратился к туркменской стороне, однако официального ответа так и не поступило.

Отметим, что по сообщениям СМИ, на пропускном пункте Лютфабад-Артык скопилось более сотни таджикских грузовиков.