Во Владимире трудоустроили 9 бывших работников тракторного завода из 300

Владимир, , 13:40 — REGNUM Во Владимире трудоустроены девять из 300 бывших работников Владимирского моторно-тракторного завода, которые были уволены из-за ликвидации предприятия. Об этом 5 сентября сообщило владимирское издание «Зебра ТВ».

Люди трудоустроены на предприятие, которое было организовано на месте завода. Они занимаются ремонтом и консервацией помещений бывшего завода. В перспективе предприятие планирует временно трудоустроить всех 300 человек. Однако это может произойти только после того, как будут решены все вопросы с банкротством предприятия. Кроме того, издание уточнило, что сейчас руководство предприятия оценивает экономическую эффективность перезапуска завода. На основе результатов оценки планируют создать инвестиционный план по выпуску дизельных двигателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимирский моторно-тракторный завод был ликвидирован в июле 2018 года. Предприятие, которое входило в состав концерна «Тракторные заводы», приостановило деятельность еще ноябре 2017 года. Тогда долг предприятия составлял около 800 млн рублей. В конце августа на официальной странице губернатора Светланы Орловой в соцсети появилось сообщение о том, что завод возобновит работу и будет выпускать дизельные двигатели для тракторной техники. Такое соглашение якобы было достигнуто с корпорацией «Ростех».

В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы рассмотрел дела о банкротстве руководителей концерна «Тракторные заводы». Дело о личном банкротстве одного из руководителей Михаила Болотина отложено, второго — Альберта Бакова — суд признал банкротом.

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