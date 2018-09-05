На Украине на 20% повысили минимальные цены на алкоголь

Киев, , 13:26 — REGNUM Цены на водку и ликеро-водочные изделия на Украине повысили на 20%, сообщает 5 сентября «LB.ua».

Согласно сообщению, правительство Украины увеличило минимальные оптово-отпускные цены на водку и ликеро-водочные изделия на 52,7 гривны (126,16 рублей) до 321,34 гривен (769,25 рубля). Розничные цены на алкоголь будут повышены на 12,4% или на 49,3 гривны (118 рублей) до 447,03 гривны (1,07 тыс. рублей). Отмечается, что минимальная цена на пол-литра водки вырастет с 79,55 гривны (190,43 рубля) до 89,4 гривны (214 рублей).

Напомним, по данным The Times, украинские женщины являются самыми пьющими в мире: они потребляют 42 г спирта в день.

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