В Минстрое РФ объяснили возможное подорожание ипотеки

Москва, , 13:24 — REGNUM На фоне возникшей неопределенности на финансовых рынках и в связи с возможным повышением ключевой ставки Банком России ипотечные кредиты в РФ могут подорожать. Об этом на заседании президиума Общественного совета при Минстрое сообщил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин.

По словам замглавы ведомства, в июле средневзвешенная минимальная ставка выдачи ипотечного кредита в России составила 9,09%.

«Сегодня на фоне выросшей неопределенности валютного рынка ставка может пойти вверх. Некоторые банки уже на это отреагировали», — отметил Стасишин.

Читайте также: Назван объем ипотечных кредитов с начала года

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в Банке России отметили, что средняя ипотечная ставка в рублях выросла в июле впервые с начала года.

Читайте также: Средняя ипотечная ставка в рублях выросла впервые с начала года