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В Минстрое РФ объяснили возможное подорожание ипотеки

Экономика

В июле средневзвешенная минимальная ставка выдачи ипотечного кредита в России составила 9,09%

Москва, 5 сентября 2018, 13:24 — REGNUM  На фоне возникшей неопределенности на финансовых рынках и в связи с возможным повышением ключевой ставки Банком России ипотечные кредиты в РФ могут подорожать. Об этом на заседании президиума Общественного совета при Минстрое сообщил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин.

По словам замглавы ведомства, в июле средневзвешенная минимальная ставка выдачи ипотечного кредита в России составила 9,09%.

«Сегодня на фоне выросшей неопределенности валютного рынка ставка может пойти вверх. Некоторые банки уже на это отреагировали», — отметил Стасишин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в Банке России отметили, что средняя ипотечная ставка в рублях выросла в июле впервые с начала года.

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Ипотечное кредитование
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