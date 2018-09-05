Обратная сторона либерализации: в Белоруссии обещают бороться с монополиями

Минск, , 13:55 — REGNUM Торговые сети в Белоруссии все активнее набирают обороты, а крупнейшая из них уже вплотную приближается к тому, чтобы достичь «монопольного потолка», и навязывают производителям товаров свои условия. Как пообещал сегодня, 5 сентября, министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович в беседе с журналистами, государство встанет на защиту поставщиков при их сотрудничестве с торговыми сетями.

За предыдущие два года число розничных торговых объектов выросло более чем на 16%, повысился и их оборот, сказал чиновник. По его словам, одна из торговых сетей продолжает так активно расти, что близится к «монопольному потолку», который в Белоруссии составляет 20% от всей доли на рынке. Теперь стоит вопрос о том, чтобы снизить продовольственный процент этой сети на рынке.

Как государство планирует помогать производителям? Колтович отметил, что министерство антимонопольного регулирования разрабатывает закон о госрегулировании для борьбы с монополиями и за права производителей. В качестве одной из мер в этот документ может войти пункт о договоре между магазином и поставщиком. А именно о запрете на включение в него платы на продвижение товара: за само право поставок магазин не сможет брать деньги с поставщика.

Напомним, что только за первые шесть месяцев этого года в МАРТ поступило 199 обращений о нарушении антимонопольного законодательства, специальная комиссия рассмотрела 62 эпизода, из которых в 12 случаях были выявлены нарушения. Владимир Колтович и ранее высказывался по поводу этой проблемы. В частности, он говорил о необходимости борьбы с монополизацией рынка розничной торговли. Речь идёт о высоких торговых надбавках, трудностях с попаданием ряда товаров в магазины и некоторые другие факторы дискриминации поставщиков, на что давно жалуются частники в Белоруссии.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в начале августа 2018 года в республике вступила в силу новая редакция закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции». Благодаря новым изменениям инструментарий МАРТ несколько расширился. Например, министерство сможет выносить предупреждения о возможных правонарушениях антимонопольного законодательства. Если предприниматель не будет реагировать, то его могут привлечь к административной ответственности. Напротив, за оперативное реагирование не придётся уплачивать даже штраф.

Отметим также, что в Белоруссии одной из самых крупных торговых сетей является «Евроторг». Ранее она предлагала внести изменение в закон о торговле в части инфраструктурного ограничения развития торговых сетей при достижении доли 20% в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров. Сеть хотела бы либо увеличить долю до 35%, либо убрать ограничение вовсе. В МАРТ заявляли, что подобное решение создаёт целый комплекс новых проблем, особенно учитывая и так непростую ситуацию для производителей товаров.

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