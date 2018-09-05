Крым: готовность первой очереди трассы «Таврида» — 72%

Симферополь, , 13:02 — REGNUM Первая очередь трассы «Таврида», которая в итоге соединит Керчь и Севастополь, завершена на 72%, сообщил 5 сентября местным СМИ председатель Госкомитета дорожного хозяйства Республики Крым Сергей Карпов.

«Готовность первой очереди «Тавриды» от Керчи до Симферополя мы оцениваем в 72%», — цитирует чиновника «Крыминформ».

Карпов сообщил, что на данный момент асфальт уложен на 105 километрах из 190 на первой очереди строительства и на 55 километрах на второй очереди.

Как сообщало ИА REGNUM, трассу «Таврида» («Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь») строят в семь этапов и две очереди. С первого по четвертый этап предусматривают строительство двух полос дороги от Керчи до Симферополя протяженностью 190 км. Движение здесь обещают открыть в конце 2018 года. Вторая очередь — четырехполосная дорога от Керчи до Севастополя длиной 250 км: здесь движение обещают открыть в декабре 2020 года.

Добавим, что в конце июля, когда строительство дороги осматривал министр транспорта РФ Евгений Дитрих, представитель подрядчика, компании «ВАД» из Санкт-Петербурга, доложил о готовности трассы на 35%. Автоподход к крымскому мосту был готов на 94%.

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