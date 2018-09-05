Минфин РФ закупит валюты на рекордные 427 млрд рублей

Москва, , 12:44 — REGNUM Министерство финансов России планирует до 426,9 млрд рублей увеличить совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что в сентябре 2018 года ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над расчетным уровнем, составит 391,4 млрд рублей.

В сообщении Минфина РФ также указано, что фактически полученные нефтегазовые доходы превысили ожидаемый месячный объем на 35,4 млрд рублей.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 426,9 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 сентября 2018 года по 4 октября 2018 года», — отметили в министерстве финансов.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Министерстве финансов России заявили о намерениях закупить иностранной валюты на внутреннем рынке на сумму 383,2 млн рублей.

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