Минфин Украины выпустил облигации более чем на $13 млн

Киев, , 12:35 — REGNUM Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в размере $13,14 млн разместило министерство финансов Украины, сообщает 5 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, правительство выпустило ОВГЗ в гривнах и долларах, причем в национальной валюте было выпущено 14,966 млн гривен ($0,53 млн), в долларах — $12,61 млн. Гривневые облигации были выпущены с доходностью 18% годовых, долларовые — 5,95% годовых.

Напомним, госдолг Украины по ОВГЗ составляет, по данным на 4 сентября, 754,621 млрд гривен ($26,48 млрд), из них 46% принадлежит Национальному банку Украины (НБУ).