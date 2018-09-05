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Минфин Украины выпустил облигации более чем на $13 млн

Экономика

Общая сумма выпущенных облигаций составляет $26,48 млрд

Минфин Украины выпустил облигации более чем на $13 млн
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Украина

Киев, 5 сентября 2018, 12:35 — REGNUM  Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в размере $13,14 млн разместило министерство финансов Украины, сообщает 5 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, правительство выпустило ОВГЗ в гривнах и долларах, причем в национальной валюте было выпущено 14,966 млн гривен ($0,53 млн), в долларах — $12,61 млн. Гривневые облигации были выпущены с доходностью 18% годовых, долларовые — 5,95% годовых.

Напомним, госдолг Украины по ОВГЗ составляет, по данным на 4 сентября, 754,621 млрд гривен ($26,48 млрд), из них 46% принадлежит Национальному банку Украины (НБУ).

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