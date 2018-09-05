В Ростове-на-Дону водители начали продавать транспортные карты

Ростов-на-Дону, , 12:33 — REGNUM В Ростове-на-Дону вплотную занялись внедрением безналичной системы оплаты проезда в общественном транспорте. Теперь приобрести транспортную карту, с помощью которой пассажир получит право на проезд по льготной цене, можно у водителей. Упростили жизнь пассажирам автобусов двух маршрутов — № 94 и № 96, следующих от ГПЗ-10 на Сельмаш и обратно. Об этом сообщает инвестор системы безналичной оплаты — «Агентство развития платежных систем».

Пассажирам, пользующимся общественным транспортом, доступно несколько номиналов — 100, 200 и 500 рублей. Стоимость карты составляет 80 рублей, остальные средства останутся на балансе пластикового проездного билета.

ИА REGNUM напоминает, что на сегодняшний день систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Ростова-на-Дону оценили только 30% горожан. Остальные пассажиры не торопятся обзаводиться пластиковыми картами. Преимущество обладателей карт в том, что в автобусах вместо 24 рублей они платят 20 рублей. В электротранспорте стоимость проезда составляет 17 рублей вне зависимости от способа оплаты.

Неудовлетворённость скоростью внедрения безналичной платежной системы в общественном транспорте города-миллионника ранее выражал глава региона Василий Голубев.

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