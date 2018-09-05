Владимирский завод пытался нажиться на оборонзаказе

Владимир, , 12:24 — REGNUM Четыре контракта, заключенные Министерством промышленности и торговли РФ и Муромским радиозаводом, в суде признаны недействительными. Как сообщила 5 сентября пресс-служба прокуратуры Владимирской области, завод не выполнял условия контрактов, общая стоимость которых составляла 8 млн рублей.

Решение о расторжении договоров принял Верховный суд РФ. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, согласно контрактам, завод должен был законсервировать некоторое оборудование на срок с 2010 по 2013 год. Это было необходимо для нужд обороны страны. Однако, как выяснилось во время расследования уголовного дела в отношении руководства завода, предприятие даже не планировало исполнять условия контракта и использовало оборудование.

«Признаны недействительными четыре государственных контракта, на предприятие возложена обязанность по возврату государству денежных средств, полученных по недействительным сделкам, на общую сумму более 8 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM отмечает, что ранее в отношении бывшего директора завода было возбуждено уголовное дело о нецелевом использовании денег государства. Позже руководство завода стало фигурантом дела о неисполнении обязанностей налогового агента. После того, как предприятие перечислили в бюджет налоговую недоимку, пени и штраф в 11,5 млн рублей, дело было закрыто.