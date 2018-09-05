Участок без торгов: застройщик «сердца» Нижнего Новгорода против мэрии

Нижний Новгород, , 12:19 — REGNUM ООО «Международная строительная компания», попавшая в информационную повестку региона в связи с конфликтом вокруг застройки Почаинского оврага — исторического сердца Нижнего Новгорода, снова судится с мэрией. На этот раз застройщик не согласен с отказом мэрии согласовать ему предоставление участка площадью почти 1 тыс. кв. м без проведения торгов. Дело к производству принято, заседание по делу о признании незаконным отказа администрации Нижнего Новгорода назначено на 1 октября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Спор касается земельного участка общей площадью 997,61 кв.м., образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060050:71 и земель, государственная собственность на которые не разграничена. По данным публичной кадастровой карты, участок с таким номером находится в районе дома №60 (литера Д) по улице Ильинская в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Его площадь — 593 кв. м, а кадастровая стоимость — 2 689 403,25 рубля. Надел предназначен для объектов жилой застройки (под многоквартирный жилой дом).

Компания требует «признать незаконным отказ администрации города Нижнего Новгорода в предварительном согласовании предоставления ООО «Международная строительная компания» в собственность без проведения торгов земельного участка», который образуется в результате перераспределения территории и соседней не разграниченной земли. Отказ оформлен письмом от 19 июня 2018 года. Помимо этого, застройщик просить обязать мэрию в течение 60 календарных дней с даты вступления в силу решения суда предоставить спорный участок в собственность.

Напомним, компания создана в 2008 году в Москве, но спустя восемь лет она сменила юридический адрес на Нижний Новгород. Самый известный проект застройщика — ЖК «Сердце Нижнего», реализуемый в границах переулка Плотничный, улицы Архитектора Харитонова Е.А., переулка Лудильный в Нижнем Новгороде. С момента анонсирования проекта горожане начали протестовать, отмечая, что в месте строительства находится Почаинский овраг, которым является историческим наследием и фактически сердцем столицы региона.

В 2018 году мэрия пообещала вернуть территорию в качестве объекта общего пользования. 21 марта 2018 года был расторгнут договор развития территории, а министерство строительства Нижегородской области прекратило действие одного из разрешений на строительство. Застройщик с этим не согласился и обратился в суд, оспаривая данные действия. Решения по делам пока не вынесены, компания пытается обжаловать позицию властей. 8 августа 2018 года было приостановлено производство по иску, оспаривающему прекращение действия разрешения на строительство, до того пока не будет решён спор по договору развития. По последнему делу слушания назначены на 19 сентября 2018 года. В нём ООО «Международная строительная компания» требует признать незаконным решение администрации города Нижнего Новгорода о прекращении договора о развитии застроенной территории №039/06 от 24.02.2009 года, оформленное письмом от 21.03.2018 года, а также признать договор о развитии застроенной территории действующим до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору.

Читайте также: Стройке быть? Застройщик Почаинского оврага оспаривает запрет