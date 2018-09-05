«До конца 2018 года повышения ключевой ставки ЦБ РФ ожидать не стоит»

Москва, , 12:13 — REGNUM Почти сенсационное заявление руководителя ЦБ РФ России Эльвиры Набиуллиной не вызывает удивления. Оно сделано именно в преддверии принятия решения по ставке, чтобы дать финансовым рынкам какие-либо ориентиры. Хотя ориентиры достаточно туманные, но с очень высокой вероятностью ключевая ставка на заседании 14 сентября повышена не будет. С гораздо более высокой вероятностью можно ожидать, что она опять останется без изменений, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

«Можно выделить три главных аргумента в пользу такого сценария. Во-первых, ставка, скорее всего, останется без изменений, потому что темпы роста индекса потребительских цен пока не слишком высоки, чтобы ожидать их выхода из-под контроля, а вопрос о темпах инфляции является ключевым в принятии решения по процентной ставке не только для ЦБ РФ, но и для всех центральных банков мира. Так, в России за июль годовая инфляция составляла только 2,5%, то есть цены растут, но пока умеренно. А цены на бензин в июле, по данным Росстата, даже немного снизились (на 0,2%). По итогам августа вряд ли можно будет увидеть более высокие темпы роста инфляции, даже несмотря на то, что к концу месяца цены на бензин на АЗС опять плавно поползли наверх. Так что рост инфляции для российской экономики пока не критичен», — считает эксперт.

Во-вторых, вопрос о стимулировании экономического роста и обеспечения населения доступными кредитами на жилье до сих пор актуален. Более того, такая задача была поставлена президентом России в майском указе. А ужесточение монетарной политики сделает кредиты более дорогими, и вопрос о стимулировании роста экономики опять придется отложить на потом.

В-третьих, даже глобальные рейтинговые агентства, например, Fitch, отмечают, что у экономики России есть запас прочности в условиях ужесточения санкций США, а цены на нефть остаются высокими, и российский бюджет получает дополнительные доходы. Таким образом, повышения ключевой ставки в ближайшее время ждать не стоит. Не исключено, что в декабре, на заключительном заседании в 2018 году, совет директоров Центробанка РФ может принять такое решение, но к этому решению его подтолкнут разве что очень серьезные внешние вызовы, такие, как принятие Конгрессом США закона, ужесточающего санкции против российского госдолга. Но вероятность одобрения этого закона мы считаем очень небольшой. А значит, скорее всего, 2018 год завершится с процентной ставкой на текущем уровне в 7,25%.

«Заявление главы Центробанка было сигналом для рынков не столько о том, что денежно-кредитная политика будет изменена, сколько о том, что дальнейшего смягчения монетарной политики в этом году ждать не следует. Рубль на это заявление отреагировал противоречиво — падением на 1% к доллару и одновременным небольшим ростом к евро. В ближайшее время можно ожидать, что рубль останется в коридоре 67−69 рублей за доллар США и 78−79 рублей за евро», — полагает Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM , 4 сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина на X Глобальном форуме «Альянса за финансовую доступность» сделала важное заявление относительно будущей денежно-кредитной политики в России. По ее словам, «появились некоторые факторы», позволяющие ЦБ РФ обсуждать вопрос о повышении ключевой процентной ставки. В то же время, как считает глава ЦБ РФ, имеется значительное число факторов, говорящих в пользу сохранения ключевой ставки на существующем уровне.

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