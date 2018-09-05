«ЦБ РФ действует по модели поведения страны третьего мира»

Москва, , 12:02 — REGNUM Уже с середины августа на финансовом рынке в России ходили разговоры о возможном повышении ключевой ставки Центробанка РФ. Поэтому заявление ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной не стало большой неожиданностью для игроков. Дело в том, что на мировых рынках идет массовый исход инвесторов из активов emerging markets — продают акции, облигации, падают валюты этого сегмента. В России этот процесс усиливается ожиданием новых санкций со стороны США, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Доходности российских облигаций пошли вверх и ушли далеко от ключевой ставки. Вслед за этим процессом на рынке банки начали поднимать ставки по кредитам. ЦБ РФ в этой ситуации, как говорят профессионалы, находился позади рынка. И вот сейчас в Центробанке решили рассмотреть вопрос о повышении ставки.

В общем, ЦБ РФ действует в общемировой парадигме поведения регуляторов в странах с развивающейся экономикой, где всегда повышают ставки во время турбулентности на рынке для уменьшения давления на валюту и торможения оттока капитала. Естественно, при этом рост ставок негативно влияет на экономику — деньги становятся дороже, и это бьет по кредитованию», — пояснил эксперт.

Почему выбрана такая схема работы — трудно сказать. ЦБ ссылается на рост инфляционных настроений. Но, собственно, инфляционные настроения росли по мере снижения рубля к доллару на фоне роста цен на нефть, в чем не в последнюю очередь виноваты операции Минфина по покупке валюты. То есть эту ситуацию финансовые власти смоделировали сами и, судя по последним заявлениям, выбрали традиционный путь выхода — повышение ставки.

«В развитых странах обычно Центробанки действуют по-другому — они начинают снижать ставки и даже переходят к операциям количественного смягчения, что должно стимулировать экономику. В России регуляторы действуют по модели поведения страны третьего мира», — считает Богданов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября 2018 года глава Банка России Эльвира Набиуллина на X Глобальном форуме «Альянса за финансовую доступность» сделала важное заявление о том, что «появились некоторые факторы», позволяющие ЦБ РФ обсуждать вопрос о повышении ключевой процентной ставки.

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