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«Преобразования в пенсионной системе РФ очевидны»

Экономика

Демография диктует свои условия, и реагировать на это нужно своевременно, заявил эксперт

Нижний Новгород, 5 сентября 2018, 11:53 — REGNUM  Молодые люди следят за изменениями в пенсионном законодательстве, но для них выход на пенсию ещё далеко, поэтому молодое поколение пока отстранённо относится к повышению пенсионного возраста. Сейчас они думают о хлебе насущном, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Молодежного парламента при Государственной думе РФ, руководитель Нижегородского регионального отделения ВОО «Молодая гвардия Единой России» Иван Калмыков.

«Такое отношение — это не безразличие, просто молодёжь не знает, что их ждёт через 30−40 лет, спустя столько лет может неоднократно всё поменяться. Но в целом для страны преобразования в пенсионной системе очевидны и необходимы, потому что демография диктует свои условия, и реагировать на это нужно своевременно», — отметил. эксперт.

Правильно сказал президент РФ Владимир Путин, если этот процесс затянуть, то могут быть более серьёзные последствия. Вызывает оптимизм, что глава государства предложил меры поддержки людям предпенсионного возраста и акцентировал внимание на гарантиях их трудоустройства после 50 лет. Это важно. Хочется верить, что ситуация с увольнением возрастных работников будет переломлена.

«Молодые люди готовы работать для того, чтобы пенсионеры в России жили хорошо и получали достойную пенсию. Но главное, чтобы в стране экономика развивалась «по белому», нужно минимизировать «серые» схемы, убрать зарплаты в конвертах. При этом, соответственно, вырастет налогооблагаемая база, и станет проще обеспечить нынешних и будущих пенсионеров. Может быть, следующим шагом властей станет внесение изменений в Трудовой кодекс РФ», — высказал свое мнение Калмыков.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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