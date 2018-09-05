В Киеве думают, как жить без МВФ: миссия Фонда едет на Украину с инспекцией

Киев, , 12:08 — REGNUM В четверг, 6 сентября, на Украину с рабочим визитом прибывает миссия МВФ, представители Фонда останутся в стране около двух недель.

Ранее было заявлено, что миссия МВФ едет в Киев по обращению украинской власти для обсуждения последних экономических событий и экономической политики.

Среди вопросов, подлежащих обсуждению, будет финансовая помощь от МВФ — «на поддержку политики, направленной на обеспечение макроэкономической стабильности в Украине и дальнейшего движения экономики страны в направлении устойчивого и инклюзивного роста».

Напомним, что ключевым условием для выделения Киеву очередного транша МВФ является очередное повышение цены на газ для населения.

3 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже назвал «неизбежным» изменение цены на газ для населения.

«Моя задача при неизбежности изменения цены — проработать все механизмы дополнительной социальной защиты, чтобы людей защитить… Повышение цены на газ является одним из требований Международного валютного фонда для выделения Украине очередного транша, который поможет стабилизировать состояние экономики», — заявил глава украинского правительства.

Он отметил, что дискуссия по поводу повышения цены на газ для населения ведется уже около года и пора ее завершать.

«112.ua» со ссылкой на свои источники, знакомые с ходом переговоров, сообщает, что Кабинет министров намерен предложить Фонду увеличить цены на газ для населения на 40%, однако в Фонде настаивают на приведение цен на газ для населения к уровню импортного паритета (на сегодня это добавит к стоимости 60%). При этом собеседники напоминают, что в соответствии с договоренностями цена на газ для населения привязана в том числе к курсу доллара, и, соответственно, при его росте она также растет, а значит, растет и стоимость отопления, утяжеляя платежки потребителей.

Собеседники 112.ua, знакомые с ходом переговоров с МВФ, считают, что при нынешней экономической ситуации договариваться с Фондом придется — из-за миллиардных выплат по внешним долгам, а также сохраняющегося риска выплаты 3 млрд долл. Российской Федерации (которые Киев взял у Москвы в декабре 2013 года еще при президентстве Виктора Януковича). С другой стороны, в условиях президентской избирательной кампании согласиться на повышение цен на газ до выборов выглядит как выстрел в ногу, констатирует издание. С учетом всех проблем, информирует СМИ, в кулуарах Кабмина Украины думают, как жить без МВФ — в частности, просчитывают влияние на экономику девальвации гривны, в случае если с Фондом не удастся договориться.

Экономист Ярослав Жалило считает, что Украина в принципе сможет обойтись без очередного транша, если визит миссии в сентябре 2018 года будет безрезультатным, а переговоры относительно продолжения финансирования не увенчаются успехом. В комментарии изданию «Сегодня» эксперт заявил, что в последнее время Украина показала готовность и способность обсуждать условия МВФ, а не просто их безоговорочно принимать, как это было раньше.

«С другой стороны, и сам Фонд тоже понимает, что сейчас Украина втягивается в сложный предвыборный период, когда вряд ли можно ожидать проведения каких-то непопулярных реформ, непопулярных изменений. Это, собственно, касается и тарифной политики, и земельной реформы, про которую в МВФ говорили, но договоренности по этим условиям не достигались», — отметил эксперт.