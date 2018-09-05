Иранский риал продемонстрировал рекордное падение по отношению к доллару

Тегеран, , 11:44 — REGNUM Иранская валюта продемонстрировала 5 сентября рекордное падение, достигнув отметки в 150 тыс. реал за один доллар США, сообщает со ссылкой на данные валютных бирж британское агентство Reuters.

Так, если 4 сентября один доллар США стоил 138 тыс. риалов, то уже 5 сентября его стоимость выросла до 150 тыс. на таких сайтах, как Bonbast.com и bazar360.com. В свою очередь, стоимость американской валюты на портале Mesghal. online достигла 152,530 тыс. реалов.

Напомним, падение стоимости иранской валюты связывают со слабостью экономики страны, финансовыми сложностями местных банков и большим спросом на доллар среди граждан республики. Не в последнею очередь на тяжелое положение риала сказались и санкции, введенные США после выхода из ядерной сделки с Тегераном.