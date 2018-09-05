Среда, 5 Сентября 2018 года
12:28:19 МСК

Иранский риал продемонстрировал рекордное падение по отношению к доллару

Экономика

Теперь за один доллар США просят 150 тыс. риалов и более

Иранский риал продемонстрировал рекордное падение по отношению к доллару
th_tsai
Купюра достоинством 20 000 риалов

Тегеран, 5 сентября 2018, 11:44 — REGNUM  Иранская валюта продемонстрировала 5 сентября рекордное падение, достигнув отметки в 150 тыс. реал за один доллар США, сообщает со ссылкой на данные валютных бирж британское агентство Reuters.

Так, если 4 сентября один доллар США стоил 138 тыс. риалов, то уже 5 сентября его стоимость выросла до 150 тыс. на таких сайтах, как Bonbast.com и bazar360.com. В свою очередь, стоимость американской валюты на портале Mesghal. online достигла 152,530 тыс. реалов.

Напомним, падение стоимости иранской валюты связывают со слабостью экономики страны, финансовыми сложностями местных банков и большим спросом на доллар среди граждан республики. Не в последнею очередь на тяжелое положение риала сказались и санкции, введенные США после выхода из ядерной сделки с Тегераном.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ядерная программа Ирана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить