Россия одобрила международный запрет на ловлю рыбы в Арктике

Москва, , 11:44 — REGNUM Правительство РФ одобрило проект соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана (далее — Соглашение). Сегодня открытом море на Севере не водится рыба, но заинтересованные стороны уже создали документ, регулирующий процесс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, работа над документом ведется в формате «5+5»: пятерка Арктических стран — США, Канада, Дания, Норвегия, Россия, — а также Республика Корея, Япония, КНР, Исландия и Евросоюз.

Участники соглашения не до конца уверены, что промысел в высокоширотной Арктике — покрытой льдами, несмотря на изменения климата — когда-то станет реальностью. Однако, называя это предвосхищением будущих разногласий, начали разговор о ловле рыбы на Северном полюсе уже в наши дни.

По соглашению, коммерческий промысел не начнется, пока не подтвердится, что это не несет угрозы запасам, в том числе и в зонах приарктических государств, и пока не будут установлены меры регулирования.

Проект соглашения предусматривает развитие сотрудничества всех сторон в научно-исследовательской деятельности в целях углубления знаний о живых морских ресурсах центральной части Северного Ледовитого океана и экосистемах, в которых они встречаются.

Для российской стороны принципиально важным моментом является признание приоритета прибрежных государств в принятии решений в рамках соглашения. Росрыболовство неоднократно подчеркивало, что запасы в центральной части Арктики появятся не откуда-то, а из исключительных экономзон прибрежных стран, которые, выходит, уже сейчас заботятся о сохранении этих ресурсов:

«Ничто в настоящем Соглашении не наносит ущерба позиции какой-либо Стороны в части ее прав и обязательств по международным соглашениям и ее позиции в части любого вопроса, относящегося к морскому праву, в том числе в отношении любой позиции, относящейся к осуществлению прав и юрисдикции в Северном Ледовитом океане», — сказано в проекте соглашения.

Документ будет действовать в течение первоначального периода в 16 лет с даты его вступления в силу.

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