В ДНР заявили, что экспортируют около 80% произведенной продукции

Донецк, , 11:36 — REGNUM Предприятия Донецкой Народной Республики (ДНР) экспортируют около 80% продукции, заявил 4 сентября министр промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский, сообщает «Донецкое агентство новостей».

По его словам, ДНР экспортирует продукцию в страны ЕС, Россию и Казахстан. В основном, экспортируется продукция машиностроительной и металлургической отрасли. А вот продукция пищевой промышленности, наоборот, больше продается на внутреннем рынке. Отмечается, что в 2017 году ДНР экспортировала около 60% товаров.

Напомним, ранее стало известно, что антрацит из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) покупают как Украина, так и Турция, и Польша.