Тревога в Раде: Украина слишком зависима от российского угля

Киев, , 11:21 — REGNUM Украинская энергетика остается крайне зависимой от российского угля, заявил на брифинге в Верховной раде народный депутат Украины Михаил Бондар.

По оценке депутата, по итогу 2018 года антрацитного угля в России будет закуплено более 4,3 млн тонн на сумму 400 млн долларов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это 16% от общего объема угля и 83% от всего антрацита, которые будут импортированы из Российской Федерации… И этот уголь имеет сомнительное происхождение и может быть добыт на оккупированных территориях Донбасса», — заявил украинский политик.

Далее Бондар отметил, что Киев продолжает импортировать уголь из-за того, что украинские «антрацитовые» ТЭС могут сжигать этот уголь, даже когда недозагружены станции, которые работают на украинском угле.

«Это означает, что фактически действует обязательная квота на потребление российского антрацита вместо украинского угля… Вместо закупки антрацита из РФ на 400 млн долларов ежегодно их можно направить на развитие украинской угольной отрасли: увеличение добычи украинского угля более чем в два раза, закупку оборудования, увеличение заработных плат и социальных гарантий шахтеров», — резюмировал политик.

ИА REGNUM напоминает, что 2 сентября вопрос отказа Украина от импорта российского угля прокомментировал премьер-министр страны Владимир Гройсман.

«Мы должны сделать все, чтобы отказаться от антрацита и максимально наращивать добычу угля марки «Г»… Я скажу вам в цифрах. Еще несколько лет тому назад мы использовали 9 млн тонн антрацитового угля. Сегодня — 4,3 млн тонн, вдвое меньше. В этом году мы переведем еще четыре энергоблока на группу «Г». Наше стратегическое задание — больше новых лав, добыча украинского угля. Сегодня мы все должны синхронизировать — мощности, которые переводятся на уголь марки «Г», и добыча угля», — заявил Гройсман в ходе посещения одного из угольных предприятий.

В августе государственная фискальная служба Украины сообщила, что доля импорта каменного угля и антрацита из РФ в Украину за семь месяцев выросла до 62%. Согласно данным ведомства, в январе-июле нынешнего года из России импортировано угля на $1,1 млрд, а за весь прошлый год Украина купила у России угля на $1,5 млрд.

До этого украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук заявил о «неправильных» реформах в энергетике страны.

«Ежемесячно слышим от власти о необходимости сокращать зависимость от импорта угля. И ежемесячно есть новый результат от переливания «из пустого в порожнее» — зависимость от импорта угля только растет. Интересно то, что уже четвертый год подряд боремся с импортом угля из России. А он все растет и растет», — констатирует специалист.

Более того, Корольчук отдельно отмечает, что, кроме России, зависимость также появилась и от угля из США.