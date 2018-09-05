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Воронежские газовщики потребуют банкротства производителя стеклотары

Экономика

На начало мая долг воронежского филиала владимирской компании составлял 87,7 млн рублей

Воронеж, 5 сентября 2018, 11:04 — REGNUM  ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» планирует направить заявление в суд о признании банкротом ООО «Раско» — компании, специализирующейся на выпуске стеклотары. Соответствующее уведомление опубликовано 3 сентября на Федресурсе. Головное предприятие компании находится во Владимирской области, а в Воронеже расположен филиал — Воронежский стеклотарный завод.

«Настоящим кредитор Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Воронеж» <…> уведомляет о намерении обратиться с заявлением о признании Общества с ограниченной ответственностью «РАСКО» несостоятельным (банкротом)», — говорится в сообщении.

Отметим, что весной этого года стало известно о финансовых сложностях Воронежского стеклотарного завода, являющегося филиалом ООО «Раско». В мае ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» сообщил о приостановке поставок газа на завод: на начало мая долг перед газовщиками составлял 87,7 млн рублей, задолженность копилась с ноября 2017 года. В конце мая руководство завода сообщило о его консервации, впрочем, в конце июня было объявлено о возобновлении производства.

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Банкротство юридических лиц
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