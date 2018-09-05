Введение минимальных цен на пиво приведет к росту потребления суррогатов

Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM Следствием введения минимальной розничной цены на пиво станет рост потребления суррогатов, то есть эффект будет прямо противоположен задуманному, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 5 сентября, директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, комментируя инициативу Росалкогольрегулирования.

Ранее глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин сообщил «РИА Новости», что его ведомство планирует обсудить с Министерством финансов вопрос введения минимальной розничной цены на пиво. По словам Алешина, авторы идеи — участники рынка. Кроме того, планируется введение маркировки всей пивоваренной продукции.

Я категорически против этой инициативы. Когда вводили минимальные розничные цены на водку, эту идею можно было считать конструктивной, потому что основной объем контрафакта — именно в сегменте крепкого алкоголя, и большинство случаев отравления — тоже.

Но потом институт минимальных розничных цен стали распространять на игристые и шампанские вина, а теперь еще и на пиво. Объем производства российских вин резко сократился, в том числе потому, что установленная минимальная цена слишком высока. 164 рубля за бутылку — это слишком много для значительной части населения.

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В итоге вместо вин пьют газированные винные напитки. То же произойдет и с пивом: будет рост потребления алкоголезаменителей, спиртовых суррогатов.

Институт минимальных розничных цен на всю продукцию, кроме крепкого алкоголя, нужно отменить. Другой вариант — установить более низкие, адекватные минимальные цены.