На расчистку горельников в чебоксарском Заволжье выделяют ещё 8,5 млн

Чебоксары, , 10:43 — REGNUM В Сосновском лесничестве чебоксарского Заволжья планируют в этом году расчистить горельники на площади 151 га, общая стоимость работ оценивается в 8,5 млн рублей. Соответствующие аукционы опубликованы на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Горельники будут расчищать в разных кварталах Сосновского участкового лесничества в Заволжье. Будут проводиться работы по подготовке лесного участка для лесовосстановления (расчистка горельников 2010 года): в одном из кварталов будет охвачено 80,8 га, в другом — 70,2 га. Начальная стоимость работ составила соответственно 4,04 млн и 3,51 млн рублей.

«Способ расчистки: сплошная, со сбором порубочных остатков и неликвидной древесины в валы. При механизированной расчистке ширина валов должна составлять не более 8 метров и расстояние между валами не менее 25 метров, при расчистке ручным способом ширина валов должна составлять не более 5 метров и расстояние между валами не менее 12 метров», — говорится в техзадании.

На расчистку горельников средства выделяются из федерального бюджета. Работы должны быть завершены до 1 декабря 2018 года. Заказчиком выступает минприроды Чувашии.

Напомним, в июне был объявлен конкурс по расчистке горельников в Северном участковом лесничестве Заволжья. Речь шла о территории площадью 108 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в апрельском отчёте правительства Чувашии отмечалось, что общая площадь расчищенных горельников составила 6859,6 га (65,8%), восстановлены леса на горельниках на площади 3736,9 га (54,5%). В 2017 году на территории Заволжья проведено лесовосстановление на площади 657,5 га.

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