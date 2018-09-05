Владивостокский морской торговый порт вышел на рекорд в перевалке грузов

Владивосток, , 10:41 — REGNUM Объем перевалки грузов через Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) в 2018 году может превысить 10 млн тонн, что станет новым рекордом, сообщает 5 сентября пресс-служба предприятия.

В августе 2018 года порт в целом обработал более 1 млн тонн различных грузов, что на 55% превышает грузооборот августа прошлого года. Этот показатель стал рекордным за все время работы ВМТП.

За минувший месяц через предприятие прошло 48,5 тысяч TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что на 0,4% превышает показатель аналогичного периода 2017 года, транспортных средств — 4,9 тыс. единиц (+44%), генеральных грузов — 538 тыс. тонн (+153%).

ВМТП — крупнейшая компания в порту Владивосток, занимающаяся погрузкой и разгрузкой судов. Производственные мощности порта расположены на 15 причалах порта, а их общая протяженность превышает 4 километра.

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