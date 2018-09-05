«Изменить пенсионную систему надо для спасения страны»

Ижевск, , 10:28 — REGNUM На сегодняшний день демографическая ситуация в России такова, что предпринимать шаги по изменению пенсионной системы надо в обязательном порядке, даже с точки зрения спасения страны, заявила корреспонденту ИА REGNUM министр социальной политики и труда Удмуртской Республики Татьяна Чуракова.

Повышать пенсионный возраст нужно, потому что, например, если в Удмуртии ранее на одного пенсионера приходилось трое работающих, то сегодня на одного работающего приходится по статистике 3,78 пенсионера. Все адекватные люди понимают, что если не предпринимать никаких шагов в этом отношении, то будущее государства будет просто плачевным.

«Президент России Владимир Путин поступил очень мужественно, что обратился к народу. Это телеобращение к гражданам было очень верным шагом с его стороны, потому что многие граждане ждали послаблений, и глава государства сделал эти послабления. Путин не пошел на популистские меры, он обратился к людям с просьбой, чтобы они понимали, что государству нужно двигаться дальше и развиваться, и что люди сами несут ответственность за то, как будет развиваться страна дальше. Не ссылаясь на Европу, на мир, президент дал понять, что будущее России делают сами граждане», — высказала свое мнение Чуракова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»