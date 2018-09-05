РЖД ответит за нарушения при строительстве железной дороги на Кубани

Краснодар, , 09:59 — REGNUM Нарушения при реконструкции участка железной дороги в Краснодарском крае выявил Кавказский транспортный прокурор. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Проверку прокуроры провели на участке им. М. Горького-Котельниково — Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла, который в рамках федеральной целевой программы развития транспортной системы России строит ОАО «Российские железные дороги».

Как выяснилось по итогам проверки, строительство объекта РЖД ведет с нарушениями — в частности, у компании отсутствует разрешение на строительство железнодорожного пути общего пользования.

Прокуратура направила заявление о привлечении ОАО «РЖД» к административной ответственности в Арбитражный суд. Заявление находится на рассмотрении.

Отметим, что ранее подобные нарушения прокуратурой были выявлены на Красноярской железной дороге, при проведении модернизации путей на участке Междуреченск — Тайшет.