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РЖД ответит за нарушения при строительстве железной дороги на Кубани

Экономика

Строительство железнодорожного участка компания вела без необходимых документов

Краснодар, 5 сентября 2018, 09:59 — REGNUM  Нарушения при реконструкции участка железной дороги в Краснодарском крае выявил Кавказский транспортный прокурор. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Проверку прокуроры провели на участке им. М. Горького-Котельниково — Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла, который в рамках федеральной целевой программы развития транспортной системы России строит ОАО «Российские железные дороги».

Как выяснилось по итогам проверки, строительство объекта РЖД ведет с нарушениями — в частности, у компании отсутствует разрешение на строительство железнодорожного пути общего пользования.

Прокуратура направила заявление о привлечении ОАО «РЖД» к административной ответственности в Арбитражный суд. Заявление находится на рассмотрении.

Отметим, что ранее подобные нарушения прокуратурой были выявлены на Красноярской железной дороге, при проведении модернизации путей на участке Междуреченск — Тайшет.

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Развитие железнодорожной инфраструктуры
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