В Красноярске на дополнительные места в яслях направят 1,8 млрд рублей

Красноярск, , 09:54 — REGNUM Городу Красноярску из федерального и краевого бюджетов направят более 1,8 млрд рублей на создание дополнительных мест в яслях и ясельных группах. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Красноярска.

Уточняется, что проект корректировки городского бюджета на 2018 — 2020 годы приняли 4 сентября депутаты горсовета Красноярска. Из вышестоящих бюджетов городу выделено более 1,3 млрд рублей. Также предусмотрены собственные средства бюджета города — более 500 млн рублей.

Руководитель департамента финансов Ирина Хаснутдинова подчеркнула, что на эти деньги в городе планируют построить семь детских садов, а также приобрести одно здание для размещения детского сада.

«Эти мероприятия в рамках поручения президента Российской Федерации направлены на повышение обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет», — говорится в сообщении мэрии.

Напомним, как сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, за последние четыре года в регионе построили и выкупили у частных инвесторов 49 детских садов, ввели более 23,6 тыс. дошкольных мест. Однако проблема нехватки ясельных групп не перестала быть актуальной.