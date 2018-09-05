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В Красноярске на дополнительные места в яслях направят 1,8 млрд рублей

Экономика

Из краевого и федерального бюджетов

Красноярск, 5 сентября 2018, 09:54 — REGNUM  Городу Красноярску из федерального и краевого бюджетов направят более 1,8 млрд рублей на создание дополнительных мест в яслях и ясельных группах. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Красноярска.

Уточняется, что проект корректировки городского бюджета на 2018 — 2020 годы приняли 4 сентября депутаты горсовета Красноярска. Из вышестоящих бюджетов городу выделено более 1,3 млрд рублей. Также предусмотрены собственные средства бюджета города — более 500 млн рублей.

Руководитель департамента финансов Ирина Хаснутдинова подчеркнула, что на эти деньги в городе планируют построить семь детских садов, а также приобрести одно здание для размещения детского сада.

«Эти мероприятия в рамках поручения президента Российской Федерации направлены на повышение обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет», — говорится в сообщении мэрии.

Напомним, как сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, за последние четыре года в регионе построили и выкупили у частных инвесторов 49 детских садов, ввели более 23,6 тыс. дошкольных мест. Однако проблема нехватки ясельных групп не перестала быть актуальной.

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Обеспеченность детскими садами и яслями
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