Крымский мост оснастят системами безопасности почти за 3 млрд рублей

Симферополь, , 09:44 — REGNUM Мост через Керченский пролив оснастят инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности стоимостью почти 3 млрд рублей, следует из данных на портале госзакупок.

Тендер на определение подрядчика был объявлен в августе, заявку на участие подала лишь одна компания — тульская «С-ДСУ 111». Стоимость работ была оценена в 2,98 млрд рублей.

Как отмечается в протоколе решения, поскольку была подана только одна соответствующая требованиям заявка, было решено заключить договор с ООО «С-ДСУ 111». Все работы должны быть завершены в ноябре 2019 года, уточняется в документе.

Напомним, автодорожная часть Крымского моста была открыта 15 мая. На следующий день по мосту поехали первые автомобили. В октябре 2018 года будет открыто движение грузовиков, на 2019 год запланировано открытие железнодорожной части моста. В конце августа водолазы начали демонтировать вспомогательные конструкции на стройке моста.

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