В Якутске жена директора «Водоканала» продавала предприятию его же воду

Якутск, , 09:35 — REGNUM В Якутске журналисты вскрыли странную схему снабжения водой городского «Водоканала». Выяснилось, что часть воды коммунальное предприятие покупало у жены его директора. Торговля шла из скважины, расположенной на территории «Водоканала», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Часть территории водоканала, на которой была пробурена скважина с питьевой водой, была передана жене его экс-директора, Николая Жесткова, выяснило News.Ykt.ru. Коммунальное предприятие он возглавлял до сентября 2017 года, до этого же времени процветал и бизнес его супруги.

ООО «Гейзер» Светлана Жесткова создала в 2005 году, и тогда же заключила с «Водоканалом» договор аренды небольшого земельного участка. На арендованной территории жена директора коммунального предприятия провела буровые работы, установила вагончик и в течение 13 лет поставляла питьевую воду «Водоканалу». Только в 2015 году выручка ООО «Гейзер» составила 4,8 млн рублей, а прибыль — 1,8 млн.

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Прокомментировать бизнес жены Николай Жестков отказался. В «Водоканале» подтвердили использование воды из скважины ООО «Гейзер» в качестве резерва.

«В настоящее время вода из этой скважины не приобретается. Договор с ООО «Гейзер» был расторгнут в октябре 2017 года», — пояснили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутска ежегодно жалуются на низкое качество водопроводной воды, поставкой которой в квартиры занимается «Водоканал». Пить эту воду невозможно, поэтому люди вынуждены покупать питьевую воды отдельно.