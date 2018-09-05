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Индия отказалась от совместного с РФ производства автоматов Калашникова

Экономика

В Нью-Дели заявили, что российский концерн должен сотрудничать с государственными компаниями, а не с частными

Нью-Дели, 5 сентября 2018, 09:21 — REGNUM  Правительство Индии отклонило предложение РФ о создании совместной компании по производству автоматов Калашникова АК-103, сообщает 5 сентября NDTV со ссылкой на источники.

По данным телеканала, соответствующее предложение было сделано во время визита в Москву министра обороны Индии Нирмалы Ситараман в апреле текущего года. Предполагалось, что сотрудничать в этом вопросе будут концерн «Калашников» и индийский частный конгломерат Adani Group.

В Нью-Дели заявили, что российский концерн должен сотрудничать с индийскими государственными компаниями по производству стрелкового оружия, поэтому предложение было отклонено.

Напомним, ранее военно-аналитический журнал Jane's Defence Weekly сообщал, что сухопутные войска, военно-морской флот и ВВС Индии будут перевооружены автоматами Калашникова.

После многократных попыток найти оптимальную замену автоматической винтовке индийской разработки INSAS, которую еще в 2010 году признали «неадекватной», минобороны Индии приняло решение вооружить личный состав автоматами Калашникова АК-103.

Читайте подробнее: СМИ: всех индийских военных вооружат автоматами Калашникова

Читайте ранее в этом сюжете: Производство автоматов Калашникова могут организовать в Индии

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Военно-промышленный комплекс
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