В Ярославле сменился директор аэропорта «Туношна»

Ярославль, , 09:20 — REGNUM Директор ярославского аэропорта «Туношна» покинул Анатолий Козлов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам Козлов.

Анатолий Козлов был назначен директором ОАО «Аэропорт Туношна» в конце 2016 года. Аэропорт принадлежит правительству Ярославской области. Во время работы Козлова была начата его реконструкция.

Я оставлю без ответа, куда я пойду дальше, но останусь в авиации. Но перееду в другой город. Пока исполнять обязанности, по-моему, будет Любимов Владимир Николаевич. Он раньше не работал в нашем аэропорту», — сказал бывший директор ОАО «Аэропорт Туношна» Анатолий Козлов.

Анатолий Козлов уволился по собственному желанию. В конце августа аэропорт покинул и директор по безопасности Александр Трудоношин, который перешел на работу главой Кировской и Ленинской администрации. По мнению Козлова, «идет смена команды».

Владимир Любимов, исполняющий обязанности директора, является директором по развитию аэропорта.

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