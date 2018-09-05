Рублю грозит опасность

Москва, , 09:16 — REGNUM Рубль скромно укрепился к бивалютной корзине на торгах 4 сентября. Единая валюта, которая падала по всему спектру рынка, отступила в пределах четверти процента. Доллар, который пользовался повсеместным спросом на Форексе, закрыл бычий гэп и даже ушел чуть ниже отметки 68 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«В ходе пресс-конференции в Сочи глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не исключила варианта рассмотрения повышения ставки на ближайшем заседании, которое состоится 14 сентября. Но трейдеры предпочли воздержаться от оценки этих комментариев, и рубль практически не отреагировал на намек главы регулятора», — отметил эксперт.

Скорее, определенную поддержку российская валюта получила со стороны сырьевого сегмента, где баррель Brent взлетел к максимумам в районе 79,70 на новостях о надвигающемся тропическом шторме «Гордон» в Мексиканском заливе. Правда, впоследствии котировки растеряли все заработанное и даже ушли в минус. Так что, по крайней мере, на сегодняшних утренних торгах этот фактор может даже надавить на «деревянный».

"Но есть и более значимые риски для рубля, которые могут проявить себя уже в ближайшее время. Сегодня, 5 сентября, конгресс США возвращается с летних каникул и приступает к слушаниям по поводу вмешательства РФ в американские выборы. Так что с этого фронта могут поступить негативные комментарии, которые вкупе с сильным долларом, напряженной обстановкой на развивающихся рынках и откатом нефтяных котировок способны вернуть пару доллар/рубль выше 68,30 рубля», — считает Ковалев.

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