Переработка ядерного топлива на ПО «Маяк»

Озёрск, Челябинская область, , 09:02 — REGNUM На радиохимическом заводе ПО «Маяк» завершилась разгрузка состава с некондиционным топливом реактора РБМК-1000 с Ленинградской АЭС. Как правило, вагоны с некондиционным топливом с ЛАЭС на «Маяк» приходят раз в год.

Как подчеркнул Максим Соколов, инженер-технолог участка ядерных материалов службы специальных перевозок радиохимического завода, такая операция по разгрузке не входит в разряд рядовых. Сложность состоит в том, что для выгрузки топлива и подготовки его к дальнейшему переделу, необходимо дополнительное оборудование — гидроподъёмник грузоподъёмностью 160 тонн. Ведь вес транспортно-упаковочного комплекта составляет около 140 тонн. Это самые большие контейнеры, которые сегодня может принимать завод.

— Всё прошло в штатном режиме и без замечаний, — отметил Егор Пипков, инженер-технолог цеха 5 радиохимического завода. — Такие огромные «коконы» мы начали принимать на завод с 2011 года. За семь лет технология выгрузки и переработка этого топлива полностью отработана. И все действия с РБМК-1000 выполняются с соблюдением всех норм и требований радиационной и экологической безопасности.

За словами технолога «Маяка» — решение очень серьезной с точки зрения ядерно-радиационной безопасности. Реакторы РБМК-1000 относятся к так называемому «поколению II» — их проектировали и строили в то время, когда нормативы безопасности были значительно более мягкими. До 3% топливных сборок в результате эксплуатации становятся некондиционными — радиоактивный фон значительно выше новых нормативов. ПО «Маяк» разработал и полностью реализовал технологию новых транспортно-упаковочных комплексов, обеспечивающих безопасную транспортировку такого топлива от АЭС с реакторами РБМК-1000 до Озерска. Только благодаря этому реакторы не остановлены, а продолжают эксплуатироваться, обеспечивая электроэнергией потребителей. Не такое заметное, как строительство новейших АЭС поколения III+, но крайне нужно и важное достижение отечественных атомщиков.