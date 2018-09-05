Инвестиции в российский нефтегаз в 2018 году составят 190 млрд рублей

Казань, , 08:59 — REGNUM Согласно материалам, представленным на коллегии Минэнерго РФ по итогам 2017 г, общий объем инвестиций в нефтегазохимию вырос на 1% по сравнению с 2016 г. и составил 194 млрд руб.

Это позволило отказаться от импорта определенной линейки нефтегазохимической продукции. Например, если ранее Россия закупала почти 20% полиэтилена, то сейчас уже сформировался профицит, что позволило начать экспорт этого продукта.

По другим крупнотоннажным полимерам объемы производства составили:

— полипропилена 1,4 млн т (рост на 0,7%);

— поливинилхлорида (ПВХ) 0,91 млн т (рост на 15,2%);

— полистирола 0,45 млн т (на уровне 2016 г);

— полиэтилентерефталата (ПЭТФ) 0,59 млн т (рост на 7,3%).

В целом за 2017 год в России было произведено 5,1 млн т крупнотоннажных полимеров, что на 4,1% больше, чем в 2016 году. Доля нефтегазохимии в потреблении углеводородного сырья составила 22,7%.

Минэнерго РФ рассматривает нефтегазохимию как одну из точек роста российской экономики.

Если темп роста удастся сохранить на таком же уровне, к 2022 году реально добиться заявленных Минэнерго целей — довести доли нефтегазохимии в потреблении нефти и газа до 50%. Это действительно будет означать, что России удалось избавиться от пресловутой «нефтяной иглы», заменив экспорт сырья экспортом продукции глубокой переработки. Но этот темп должен быть обеспечен еще и плановой работой системы образования — новые предприятия требуют появления подготовленных специалистов, смены приоритетов вузовских программ. Большая работа предстоит не только в наращивании объемов производства, но и в создании рынков сбыта, создании логистических систем. Требуется комплексная программа, и нам остается только надеяться, что руководство России разработает и реализует ее.