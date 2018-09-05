«Газпром» подводит итоги полугодия

Москва, , 08:57 — REGNUM «Газпром» в январе — августе 2018 г. увеличил добычу газа на 7,5% (на 22,7 млрд кубометров) в годовом сравнении, до 325,4 млрд кубометров. Об этом «Газпром» сообщил 3 сентября.

Реализация газа «Газпрома» на внутреннем рынке из газотранспортной системы за 8 месяцев 2018 г. увеличилась на 5,4% (на 7,9 млрд кубометров).

Экспорт газа в дальнее зарубежье «Газпром» в январе — августе 2018 г. увеличил на 5,6% (на 7,1 млрд кубометров), до 133,3 млрд кубометров. В первом полугодии 2018 г. «Газпром» увеличил поставки газа в Европу на 5,8% по сравнению с 2017 годом, до 101,2 млрд кубометров.

Наибольший в абсолютном выражении рост поставок газа отмечен:

— в Германию — на 13,1% (на 4,5 млрд кубометров);

— в Австрию — на 39,7% (на 2,1 млрд кубометров);

— в Нидерланды — на 47,3% (на 1,3 млрд кубометров);

— во Францию — на 10,1% (на 0,8 млрд кубометров);

— в Польшу — на 7,5% (на 0,5 млрд кубометров);

— в Чехию — на 10,9%;

— в Данию — на 9,7%.

Спрос на российский газ в Европе увеличивается в связи с ростом экономической активности и снижением собственной добычи газа. За счет этого «Газпром» рассчитывает в 2018 году впервые в своей истории превысить показатель в 200 млрд кубометров газа, поставленного на экспорт в Европу, — если темпы поставок не изменятся, объем составит 205 млрд кубометров. У этой новости две стороны. Рост объемов поставок российского газа сводит на нет риторику президента США о том, что поставки СПГ из этой страны могут составить конкуренцию «Газпрому». С другой стороны — при таком объеме поставок сохранится необходимость использования транзитных услуг Украины, поскольку все имеющиеся и строящиеся магистральные газопроводы, минующие ее территорию, обеспечивают прокачку только 195 млрд кубометров.