Якутская «Эльгауголь» наращивает объемы

Якутск, , 08:56 — REGNUM Врио главы республики Саха (Якутия) А. Николаев с рабочим визитом посетил Эльгинский угольный комплекс. Об этом «Эльгауголь», «дочка» «Мечела», сообщила 4 сентября 2018 г. А. Николаев оценил текущее состояние производственно-хозяйственной деятельности «Эльгаугля», осмотрел объекты разреза, обогатительную фабрику и социальную инфраструктуру.

Для проживания 1650 человек, работающих на Эльгинском месторождении, построен вахтовый поселок. Уже функционирует общежитие для инженерно-технических работников на 40 мест, еще два готовятся к вводу в эксплуатацию, к концу 2018 г планируется открытие банно-прачечного комплекса.

За 1е полугодие 2018 г на Эльгинском угольном комплексе было добыто более 2,5 млн т угля, что выше итогов 1го полугодия 2017 г на 31%. В 2018 г. планируется добыть 5,3 млн т угля, что на 26,2% больше по сравнению с 2017 г.

Эльга — крупнейшее в мире месторождение высококачественного коксующегося угля, запасы которого составляют около 2,2 млрд т по стандарту JORC.

Напомним, что «Эльга» — единственный в России крупномасштабный проект в транспортной сфере, реализуемый частным бизнесом. В 2011 году открылось сквозное движение по построенной «Мечелом» железнодорожной 321-км ветке, которая соединила месторождение с БАМом. Конечно, история этого строительства была очень непроста — были остановки, задержки с зарплатами, смены подрядчиков, «Мечел» с трудом избежал банкротства — но, тем не менее, дорога завершена. Развитие Эльгинского проекта потребует увеличение штата сотрудников до 3 000 человек, и не исключено, что в результате на карте России появится новое муниципальное образование.