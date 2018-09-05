«Молодёжи не всё равно, какую пенсию будут получать их родители»

Саратов, , 08:51 — REGNUM В обществе сегодня идет активное обсуждение изменений пенсионной системы. Высказываются граждане России разных возрастов и социального статуса, а также эксперты, депутаты, общественники, чиновники, журналисты — и во всем многообразии мнений и взглядов консенсуса пока не достигнуто. Что касается непосредственно проекта закона об изменениях пенсионной системы, то возраст нужно повышать, чтобы увеличился размер пенсий и при этом сохранились социальные льготы, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель общественного движения «Творческая молодежь», член Общественной палаты Саратовской области Всеволод Хаценко.

Большинству молодых людей в стране не всё равно, в каком размере будут получать пенсию их родители, а самое главное, в какие сроки пройдет переход от прошлой пенсионной системы к будущей. Люди, которых первыми коснется пенсионная реформа, очень активно и внимательно следят за обсуждением.

«Аргументация по необходимости изменений пенсионной системы практически ни у кого не вызывает сомнений. Вместе с тем вновь зазвучали острые проблемы: коррупция, серые и черные зарплаты, цифровая экономика и массовые высвобождения, рабочие места, социальные льготы, демография. Через изменение пенсионной системы общество и власть может определить болевые точки в других сферах социальной жизни и заглянуть на десятилетия вперед. Российским гражданам среднего и пожилого возраста было достаточно испытаний на своем веку: войны, крах СССР, деноминация, приватизация, кризисы и многое другое», — напомнил общественник.

При этом Хаценко отметил, что некоторые корыстные политики всеми способами перед единым днем голосования нарабатывают очки, подогревая градус социального брожения. Хочется им сказать: хватит раскачивать лодку. Надо трезво смотреть и оценивать методику сложной пенсионной реформы.

«Первая редакция пенсионной реформы до выступления президента РФ Владимира Путина расстроила большинство людей. Но после обращения главы государства многие граждане успокоились, их устроило то, что Путин учёл особо болезненные для людей моменты. В первую очередь речь идет о сроках выхода на пенсию. Если выход на пенсию будет отложен не на год, а на полгода, как сказал президент, то данная мера оправдана планомерному увеличению денежной массы пенсионной выплаты. И таких тонкостей в процессе обсуждения реформы поднимается множество. Процесс запущен, останавливать изменения пенсионной системы считаю преступлением и издевательством над народом. Надо довести дело до конца», — высказал свое мнение Хаценко.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»