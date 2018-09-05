Миллиардер Керимов может купить контрольный пакет «Детского мира» — СМИ

Москва, , 08:49 — REGNUM АФК «Система» Владимира Евтушенкова может продать контрольный пакет сети «Детский мир» структурам сенатора Сулеймана Керимова. Об этом пишет 5 сентября «Коммерсантъ».

По сведениям источников издания, переговоры о покупке ценных бумаг «Детского мира» были активизированы после того, как с Керимова во Франции были сняты подозрения в уклонении от уплаты налогов. За контроль над сетью детских магазинов структурам Керимова придется выплатить АФК «Система» порядка 45 млрд рублей, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в опубликованном 5 марта отчете сети магазинов «Детский мир» указано, что чистая прибыль компании по итогам 2017 года выросла на 26,7% и составила 4,84 млрд рублей.

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