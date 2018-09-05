«Невозможно жить, как в Европе, а уходить на пенсию, как в СССР»

Нижний Новгород, , 07:53 — REGNUM Повышение пенсионного возраста однозначно нужно. Невозможно хотеть жить, как в Европе, а выходить на пенсию и получать пенсию, как в СССР, то есть не повышая пенсионный возраст, заявила корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты РФ от Нижегородской области, заместитель генерального директора ЛПУ «ЦМП ГАЗ» по лечебной работе Валентина Цывова.

Россия одна из последних стран СНГ, которая не повысила пенсионный возраст. Но подходить к этому процессу нужно очень разумно и учитывать мнение народа, поэтому в регионах и проходили предварительные общественные слушания, где предлагались поправки к законопроекту.

«Президент России Владимир Путин учел практически все пожелания, высказанные региональными Общественными палатами, в частности, предлагалось снизить возраст женщинам до 60 лет, внести в пенсионный стаж декретный отпуск для женщин, имеющих трёх и более детей. Глава государства услышал эти предложения, с остальными пунктами законопроекта о повышении пенсионного возраста общественники в принципе согласны», — отметила эксперт.

На такие непопулярные меры, как повышение пенсионного возраста, народ реагирует по-разному, конечно, есть согласные, есть и несогласные. В основном недовольны люди старшего поколения, а молодые люди, которых непосредственно коснется эта реформа, практически никак не реагируют. Это странно, потому что пенсионерам от повышения пенсионного возраста сплошные плюсы, а как раз молодежь, которая должна бурно обсуждать нюансы реформы, молчит и не вносит свои предложения.

«Сейчас всё идёт по плану. В сентябре будет второе чтение законопроекта, будут внесены поправки, но торопиться не стоит. Очень хорошо, что президент слышит глас народа. Думаю, что пенсионная реформа принесёт положительные результаты», — высказала свое мнение Цывова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»