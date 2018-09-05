С топ-менеджмента самарского банка-банкрота требуют 6 млрд рублей

Тольятти, Самарская область, , 07:29 — REGNUM Конкурсный управляющий обанкроченного самарского АО «ФИА-Банк» — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» требует привлечь к субсидиарной ответственности 11 физических лиц, контролировавших банк. В списке — десять граждан России и одна гражданка Латвии. Если Арбитражный суд Самарской области в рамках банкротного дела удовлетворит требование, то бывшему топ-менеджменту банка предстоит выплатить свыше 6,042 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банк был создан в Тольятти в октябре 1993 года. Уставный капитал АО с 31 января 2012 года составлял 666 262 500 рублей. ЦБ РФ лишил банк лицензии 8 апреля 2016 года в связи со снижением размера собственных средств ниже минимального значения, а также учитывая неоднократное применение в течение одного года мер регулятором.

19 апреля 2016 года ЦБ РФ обратился в суд с требованием признать банк банкротом, а в июле иск удовлетворили и в отношении АО «ФИА-Банк» было открыто конкурсное производство. На дату отзыва лицензии активы банка составляли 10 000,3 млн рублей, размер обязательств был 17 425,9 млн рублей. Таким образом, величина обязательств превышала величину активов на 7 425,3 млн рублей. По данным бухгалтерского баланса, на момент отзыва лицензии обязательства перед кредиторами составили более 17,364 млрд рублей, из которых по вкладам физлиц — 16,205 млрд рублей. На тот момент основным акционером банка являлся Александр Носорев из Тольятти — 80% и компания из Швеции — East Capital Financials Fund AB (доля — 19,998%). Конечными владельцами последней, по данным ЦБ РФ, являлись пять физлиц — граждан Швеции.

Срок конкурсного производства банка неоднократно продлевали, в очередной раз 21 июня 2018 года — до 21 декабря 2018 года.

По сведениям конкурсного управляющего, на начало августа 2018 года обязательства перед 2452 кредиторами составляли свыше 17,248 млрд рублей. За время конкурсного производства управляющий проверил обстоятельства банкротства банка и выявил «основания для привлечения контролировавших банк лиц к гражданско-правовой ответственности по обязательствам банка». 31 августа 2018 года соответствующее ходатайство было направлено в Арбитражный суд Самарской области. Общая сумма требований к контролирующим лицам — 6 042 357 000 рублей.

Напомним, банкротство банка не обошлось без уголовных дел. Банк России неоднократно направлял заявления о мошенничестве, растрате, злоупотреблении полномочиями и преднамеренном банкротстве по выявленным фактам «хищения имущества банка под видом выдачи кредитов физическим и юридическим лицам». Несколько раз следователи выносили отказы в возбуждении уголовных дел, но 1 августа 2018 года ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело по факту преднамеренного банкротства банка.

Также 28 ноября 2016 года СУ УМВД России по Тольятти возбудило уголовное дело в отношении экс-советника председателя правления банка по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). По тому же делу был привлечен бывший и.о. председателя правления, но позднее по нему производство было прекращено. 20 марта 2018 года в прокуратуру Самарской области была направлена жалоба на прекращение уголовного преследования, в апреле ее передали на рассмотрение в прокуратуру Автозаводского района Тольятти. Результат рассмотрения пока неизвестен.